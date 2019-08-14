Нападающий американского футбольного клуба "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни нанял специалиста по семейным отношениям ради того, что сохранить семью и спасти брак. Причиной возникшей сложности в семье англичанина является алкогольная зависимость, которая у него возникла в США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Уэйн много пил в Америке, и из-за этого возникали проблемы с женой. Он будто занимался самоуничтожением, выпивая по вечерам дома, - приводит слова источника Чемпионат.Com со ссылкой на The Sun. - Он хочет все исправить по возвращении на родину в октябре и начать все с чистого листа. Он знает, что отказ от алкоголя пойдет всем на пользу".

Напомним, что Руни выступает за столичный клуб с 2018 года, куда он перебрался из английского "Эвертона". Ранее стало известно, что по окончании сезона в MLS 33-летний форвард вернется в Англию, где в роли играющего тренера будет выступать за "Дерби Каунти".