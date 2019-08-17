В городе Пушкин, входящем в состав Санкт-Петербурга, в результате ДТП пострадали трое человек, два из которых врачи cкорой помощи, спешившей на вызов, сообщили в УГБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, передает РИА Новости.

"Автомобиль Хонда, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге с включёнными маяками машине скорой помощи. В результате ДТП пострадали: водитель Хонды и пассажиры скорой помощи - врач и фельдшер. Оба врача госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении управления ГИБДД.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, скорая следовала на заявку к больному.

По данному ДТП будет проведено расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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