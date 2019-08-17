Управление по проведению общественных работ Катара совместно с японской компанией начало претворять в жизнь экспериментальный проект по покраске улиц в центре Дохи в голубой цвет, чтобы охладить их. Об этом сообщила катарская газета "Ар-Райя" со ссылкой на инженера Саада аль-Досери, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Температура темного асфальта на 20 градусов выше, чем фактическая температура, потому что черный цвет притягивает и излучает тепло, поэтому решено покрасить отдельные улицы в голубой цвет, чтобы уменьшить температуру асфальта на 15-20 градусов", - приводит газета слова аль-Досери.

Управление начало эксперимент с расположенной рядом с одной из основных достопримечательностей Дохи - старинным рынком Сук аль-Вакиф - улицы имени Абдаллы бен Джасема, где почти нет зеленых насаждений и летом температура воздуха поднимается до 50 градусов.

Инженер управления добавил, что наблюдения за температурными изменениями на выкрашенной в голубой цвет улице будут вестись полтора года.



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