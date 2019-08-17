На месте пожара в отеле "Токио стар" в Одессе спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв увеличилось до девяти. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего", - говорится в сообщении.

Пожар в одесской гостинице произошел в ночь на 17 августа, огнем было охвачено около 1 тыс. кв м. Ранее спасатели сообщали о восьми погибших и 10 пострадавших. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". В ГСЧС сообщили, что в июле этого года должна была состояться проверка отеля, однако владелец не дал ее провести.

Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование пожара под личный контроль. "Будут отвечать не только непосредственные виновные в пожаре. Будет отвечать Вадим Черный, собственник так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости", - написал президент в Facebook.

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