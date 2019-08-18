Признать антифашистов террористической организацией - с таким предложением выступил президент США Дональд Трамп, комментируя беспорядки в Портленде. Накануне на улицы города вышли сотни ультраправых. Участники движения "Антифа" устроили ответную демонстрацию, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Обеспокоенность ситуацией как повод для новых обвинений в расизме и симпатиях к ультраправым. Источником уже по традиции стал "Twitter" Дональда Трампа, а точнее его оценка событий в Портленде.

"Серьезно задумался над тем, чтобы признать "Антифа" "организацией террора". Мы очень внимательно следим за Портлендом. Надеемся, мэр справится со своей работой!" - написал Трамп.

Накануне Портленд стал ареной противостояния "Гордых ребят" и "Антифа". Первые придерживаются идей ультраправого толка, выступают за защиту интересов белого населения США и называют себя настоящими патриотами. Их традиционные оппоненты напротив разделяют левые взгляды и считают "Гордых ребят" фашистами.

"Мы пришли на мирное шествие, развернули флаг, а они начали нас преследовать. Знаете, нас часто выставляют плохими парнями, но нынешние события наглядно продемонстрировали, кто из нас бандит" - говорят левые демонстранты и добавляют: "Каждый раз, когда они будут собираться здесь, в ответ мы мирно, без насилия, будем выпроваживать их из города. Ультраправым нет места в Портленде!"

К очередному раунду противостояния группировок полиция Портленда готовилась заранее. Власти вывели на улицы около тысячи стражей порядка. Митингующих обыскивали, у некоторых отбирался дубинки, самодельные щиты, металлические прутья и газовые баллончики. В целом с задачей справились, но стычек избежать не удалось. Несколько человек получили травмы, свыше 10 активистов арестованы. Добавим, что за последние месяцы Портленд превратился едва ли не в главную арену противостояния ультраправых и антифашистов. Сторонники противоборствующих лагерей приезжают сюда со всей страны. И с каждой неделей ситуация становится все более напряженной.

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