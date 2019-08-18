https://news.day.az/world/1148237.html Иордания запросила у ЮАР помощь в освобождении похищенных бизнесменов
Иордания запросила у ЮАР помощь в освобождении похищенных бизнесменов
Иордания обратилась к правительству ЮАР с просьбой о помощи в связи с похищением в этой африканской стране двух иорданских предпринимателей. Об этом сообщил в воскресенье южноафриканский информационный портал EWN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным прессы ЮАР, речь идет об отце и сыне.
Как отмечает EWN, усилия по освобождению иорданцев координирует как специальный операционный центр внешнеполитической службы королевства, так и его посольство в Претории.
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