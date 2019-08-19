Сотрудники Россельхознадзора задержали во Внукове свыше двадцати миллионов живых насекомых, которые поступили из Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Данный инцидент произошел 14 августа на пограничном контрольном ветеринарном пункте "Внуково-Карго". Отмечается, что из Великобритании поступила партия живых насекомых в количестве 20055000 штук - ее оформление было приостановлено.

Причиной для этого стали некоторые нарушения, в числе которых отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов, а также разрешения Россельхознадзора на ввоз подконтрольного груза. Как сообщает "Комсомольская правда", партия отправлена обратно в Великобританию.