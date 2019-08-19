Во Внукове задержали более 20 млн насекомых из Великобритании
Сотрудники Россельхознадзора задержали во Внукове свыше двадцати миллионов живых насекомых, которые поступили из Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Данный инцидент произошел 14 августа на пограничном контрольном ветеринарном пункте "Внуково-Карго". Отмечается, что из Великобритании поступила партия живых насекомых в количестве 20055000 штук - ее оформление было приостановлено.
Причиной для этого стали некоторые нарушения, в числе которых отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов, а также разрешения Россельхознадзора на ввоз подконтрольного груза. Как сообщает "Комсомольская правда", партия отправлена обратно в Великобританию.
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