Основатель Huawei Technologies Жэнь Чжэнфэй заявил, что китайский технологический гигант будет тратить больше средств на производственное оборудование в этом году, чтобы обеспечить бесперебойность поставок, и сократит избыточные должности на фоне ограничений со стороны США, сообщает Reuters.



В записке, разосланной сотрудникам в понедельник, которая содержит множество военных метафор, Жэнь попросил сотрудников активно работать над целями продаж, поскольку компания переходит в "боевой режим", чтобы пережить кризис, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Компания сталкивается с моментом жизни или смерти, - отметил Жэнь в записке. - Если вы не можете выполнить эту работу, тогда дайте дорогу нашему танку; а если вы хотите выйти на поле боя, вы можете завязать веревку вокруг "танка", чтобы тащить его, всем нужна такая решимость!"



"В первом полугодии наши результаты выглядели хорошо, вероятно, потому, что наши китайские клиенты были отзывчивы и своевременно совершали платежи, большой объем заставил денежный поток выглядеть хорошо", - заявил Жэнь.

Он выразил уверенность в результатах Huawei за весь год и сказал, что необходимо "потратить деньги и решить проблему непрерывности производства", увеличив стратегические инвестиции, в том числе в производственное оборудование.



Huawei, в которой работает почти 190 тыс. человек по всему миру, намерена реформировать свою деятельность в глобальном масштабе, сокращая неэффективные должности.



"Через 3-5 лет Huawei наполнится новой кровью, - отметил Жэнь. - После того, как мы переживем самый критический момент в истории, родится новая армия. Для чего? Чтобы доминировать над миром".



В мае Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм.

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