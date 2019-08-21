Французский композитор Жюльен Готье погиб при нападении медведя в канадских горах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что он путешествовал со своей подругой Камиль Тоскани. Пара намеревалась сплавиться вниз по реке Маккензи. После трагедии Тоскани рассказала, что медведь схватил ее спящего друга за шею и утащил из палатки в лес.

Тело композитора было обнаружено в дикой местности на следующий день.

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