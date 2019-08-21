На Всемирной конференции роботов в Пекине представили птицу-дрон. Разработка носит рабочее название Wind Rider.

Робот управляется дистанционно. При этом в полете он машет крыльями один в один, как настоящая птица, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как отметил производитель, "птица" может летать без перебоев в электроснабжении в течение длительного времени.

"Он (робот - прим.ред.) похож на настоящую птицу. Например, семейство фрегатовых может оставаться в воздухе в течение трех месяцев, а некоторые другие птицы могут пролететь более десяти тысяч километров за восемь дней без еды и питья", - рассказал генеральный директор Bee-eater Technology Цай Ю.

Всемирная конференция роботов проходит в Пекине 19-25 августа.

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