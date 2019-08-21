В испанском регионе Галисия группа друзей вложила свои сбережения в заброшенную деревню. Деревня расположена недалеко от одного из самых известных маршрутов паломничества в Сантьяго-де-Компостела, передает Day.Az со ссылкой на Вести..

Деревня пустовала почти 50 лет и сейчас находится в состоянии полного разорения. В деревне есть два разрушенных коттеджа, несколько амбаров, которые можно переделать в жилые помещения. Молодые люди планируют отреставрировать дома, привести населенный пункт в порядок и жить там на пенсии. На покупку деревни друзья потратили около 140 тысяч евро.

По оценкам экспертов, в Испании насчитывается около 3000 заброшенных деревень, в основном в Галисии, Кастилии и Леоне, Арагоне и Астурии. В этих регионах действуют специальные программы, которые направлены на возрождение таких заброшенных населенных пунктов, передает издание The Local.