Вертолеты, пожарные, спецтехника и местные жители совместными силами пытаются потушить пожар около села Сакавре Горийского района Грузии, сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным пресс-службы ведомства, к тушению "подключены два вертолета погранполиции Грузии, десятки пожарных и спецтехника". Позже служба сообщила, что справиться с пожаром пытаются также местные жители и представители местных властей.

"Пожар распространился на территории в 40 гектаров. Горит нижний слой почвы и смешанный лес. Мобилизованные на месте пожарно-спасательные группы продолжают работать в непрерывном режиме", - сообщила служба.

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