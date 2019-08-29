Основатель компании Alibaba Джек Ма и основатель компании SpaceX Илон Маск считают, что самой большой проблемой, с которой человечество столкнётся через 20 лет, станет демографический коллапс, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Я считаю, что самая большая проблема, с которой столкнётся мир в следующие 20 лет, - демографический коллапс. Я хочу подчеркнуть, что именно демографический коллапс, а не взрыв", - заявил Маск в рамках дискуссии на всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.

Его собеседник Джек Ма заявил, что "абсолютно согласен" с этим мнением.

"Проблема населения станет большим вызовом. Возможно, 1,4 миллиарда человек в Китае может казаться большой цифрой, но в следующие несколько лет это принесёт очень большие проблемы Китаю. Темпы сокращения населения будут расти. Вы говорите коллапс. Я согласен с этим" - сказал Джек Ма.

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