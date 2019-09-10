По меньшей мере 13 тысяч человек были вынуждены заночевать в токийском аэропорту из-за сбоя в работе общественного транспорта, вызванного последствиями тайфуна "Факсай".

Как передает ТАСС, мощное стихийное бедствие стало причиной отмены поездов, следующих в город из аэропорта. Также были перекрыты скоростные магистрали, люди не могли воспользоваться автобусами, чтобы попасть домой. В результате народ оказался заперт в здании аэропорта, передает Day.Az.

По предварительным данным, администрация международного аэропорта Нарита предоставила путешественникам бесплатную воду, сухой паёк, терминалы для зарядки гаджетов и спальные мешки для ночлега.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!