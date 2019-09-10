Аэропорт Токио на одну ночь превратился в общежитие - ВИДЕО
По меньшей мере 13 тысяч человек были вынуждены заночевать в токийском аэропорту из-за сбоя в работе общественного транспорта, вызванного последствиями тайфуна "Факсай".
Как передает ТАСС, мощное стихийное бедствие стало причиной отмены поездов, следующих в город из аэропорта. Также были перекрыты скоростные магистрали, люди не могли воспользоваться автобусами, чтобы попасть домой. В результате народ оказался заперт в здании аэропорта, передает Day.Az.
По предварительным данным, администрация международного аэропорта Нарита предоставила путешественникам бесплатную воду, сухой паёк, терминалы для зарядки гаджетов и спальные мешки для ночлега.
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