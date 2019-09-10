https://news.day.az/world/1154934.html В Индии 20 человек пострадали при обрушении крыши во время религиозного праздника
В Индии 20 человек пострадали при обрушении крыши во время религиозного праздника
20 человек пострадали при обрушении крыши во время религиозной процессии в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии. Все пострадавшие были немедленно доставлены в больницу.
Об этом сообщает во вторник телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел неподалеку от города Карнул, столицы штата Андхра-Прадеш. Шествие было посвящено Дню Ашура (десятый день месяца мухаррам), который почитается у шиитов. По словам источника, часть зрителей стояли на крыше, что и вызвало обрушение.
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