20 человек пострадали при обрушении крыши во время религиозной процессии в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии. Все пострадавшие были немедленно доставлены в больницу.

Об этом сообщает во вторник телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел неподалеку от города Карнул, столицы штата Андхра-Прадеш. Шествие было посвящено Дню Ашура (десятый день месяца мухаррам), который почитается у шиитов. По словам источника, часть зрителей стояли на крыше, что и вызвало обрушение.

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