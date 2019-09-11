https://news.day.az/world/1155271.html В США разбился самолет, есть погибшие
В США разбился самолет, есть погибшие
Два человека погибли в результате крушения грузового самолета в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG со ссылкой на администрацию аэропорта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось, что грузовой самолет с автомобильными деталями на борту потерпел крушение недалеко от аэропорта города Толидо около трех утра. После падения самолет полностью загорелся, прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной службы его потушили.
По словам представителя управления воздушной гаванью Толидо, оба человека, находившиеся на борту самолета, погибли. Кроме того, при падении самолет задел несколько припаркованных автомобилей - к счастью, в тот момент внутри никого не было.
По словам сотрудников безопасности аэропорта, до крушения они не получали сигнала бедствия от экипажа самолета.
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