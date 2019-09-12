Верховный суд США разрешил ограничивать предоставление убежища мигрантам, которые не выполнили определенные условия. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что решение суда снимает препятствия для введения ограничений в получении статуса легального мигранта. Так, беженцы, которые въехали в страну из третьих стран, для получения официального убежища в США должны будут сперва получить отказ от государств, через которые лежал их путь. В качестве примера приводятся жители Сальвадора и Гондураса, которые обязаны сначала запрашивать аналогичный статус в Мексике.

Президент США Дональд Трамп поддержал такое решение. "Большая победа Верховного суда США в ограничении предоставления убежища!", - написал он на своей странице в Twitter.

За май 2019 года американские пограничники арестовали более 130 тысяч человек, явившихся с мексиканской стороны: это на треть больше, чем в прошлом месяце, и самый большой месячный показатель с 2006 года. В Вашингтоне ситуацию с миграцией назвали кризисной.

В конце прошлого года Федеральный суд штата Вашингтон в США отменил указ Трампа о том, что мигранты, бежавшие от преступных банд или домашнего насилия, не могут просить убежища.

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