ДТП произошло на железнодорожном переезде в Дагестане, где тепловоз столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В оперативную дежурную поступила информация о том, что в Кумторкалинском районе на регулируемом железнодорожном переезде возле населенного пункта Темиргое произошло дорожно-транспортное происшествие с участием тепловоза и автомобиля ВАЗ 21099. Имеются пострадавшие, которые доставлены в ЦГБ города Махачкала", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, возгорания на месте происшествия нет, движение не нарушено.

"К ликвидации последствий происшествия было привлечено девять человек и три единицы техники", - отмечается в релизе.



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