Тропический шторм, получивший имя "Умберто", сформировался в западной части Атлантического океана и движется в северо-западном направлении. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигала 65 километров в час. Скорость движения шторма составляет 9 километров в час. Отмечается, что "Умберто" находится на расстоянии 365 километров к юго-востоку от острова Большой Багама и 210 километров к юго-востоку от острова Абако.

Ураган "Дориан", который достигал наиболее опасной пятой категории, обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Жертвами урагана стали 50 человек. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Американская компания RMS, которая занимается моделированием рисков, заявила, что страховой ущерб от последствий урагана составит в Карибском регионе от 3,5 миллиарда до 6,5 миллиарда долларов.

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