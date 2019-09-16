Крупные инвесторы воздерживаются от вложений в китайский сектор производства автомобилей на новой энергии, пишет South China Morning Post.

В этом году цены на акции ключевых игроков отрасли, таких как BYD, BAIC Blue Park New Energy Technology и SAIC Motor, продемонстрировали снижение, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

После нескольких лет бурного роста в секторе правительство Китая приняло решение сократить субсидии на покупку автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в среднем на две трети, начиная с этого года.

"На данном этапе это не очень хорошая точка входа, потому что сокращение субсидий оказало огромное влияние на отрасль, - отмечает партнер Xufunds Investment Management в Шанхае Ван Чен. - Продажи вряд ли вырастут в обозримом будущем, если не будет большого прорыва в технологиях, таких как зарядка и использование батарей, который может снова стимулировать продажи".



Субсидии на NEV с дальностью пробега от 250 до 300 км на одной зарядке были снижены с 34 тыс. до 18 тыс. юаней ($2614). Для автомобилей с дальностью пробега от 300 до 400 км субсидии были сокращены на 60% до 18 тыс. юаней с 45 тыс. юаней ранее.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!