Действующим и бывшим сотрудникам JPMorgan предъявлены обвинения в многолетних манипуляциях биржевыми ценами на рынке драгоценных металлов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Министерство юстиции США предъявило обвинения "в организованном сговоре с целью вымогательства" и ряде других преступлений в связи с манипуляциями с фьючерсами на золото, серебро, платину и палладий. В сообщении не указываются названия банков, однако обвиняемые являются трейдерами JPMorgan Chase & Co.



В четверг, 12 сентября, агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщало о том, что глава трейдингового подразделения JPMorgan по операциям с драгметаллами Майкл Новак ранее был временно отправлен в отпуск на фоне уголовного расследования. Помимо него власти США обвиняют еще одного действующего сотрудника JP Morgan Грега Смита, а также двух бывших трейдеров - Джона Эдмондса и Кристофера Джордана.

По оценкам следователей, трейдеры американского банка на протяжении 8 лет - с 2008 по 2016 гг. - участвовали в сговоре по манипуляциям цен на драгоценные металлы. Трейдеры JP Morgan, в частности, занимались "спуфингом", отправляя ордеры на покупку тех или иных активов и затем отменяя их.

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