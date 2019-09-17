Европарламент одобрил назначение главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард председателем Европейского Центробанка (ЕЦБ), сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За назначение Лагард проголосовали 394 депутата Европарламента из 649. Голосование состоялось после того, как кандидатуру 63-летней француженки одобрил профильный комитет по экономике.

Окончательное утверждение Лагард в новой должности должно произойти 17-18 октября на саммите Евросоюза.

В середине июля кандидатуру Лагард согласовали лидеры 28 стран-членов ЕС (включая Великобританию). Приступить к исполнению обязанностей она должна 1 ноября.

В 2007-11 годах Лагард была министром финансов Франции и получила международное признание на этом посту за умелое руководство экономикой страны в условиях глобального кризиса. С 2011 года она возглавляла МВФ. Основными направлениями ее деятельности были Аргентина и Украина, которым фонд выделял кредиты.

На всех своих постах Лагард была первой женщиной. В преддверии нынешнего назначения ее фигура вызывала споры из-за отсутствия у нее профильного образования, а также из-за судимости по делу о мошенничестве с участием французского бизнесмена Бернара Тапи, приговор по которому был вынесен в 2016 году. Тогда суд не стал назначать Лагард наказание.

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