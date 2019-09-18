https://news.day.az/world/1157334.html Иран передал США ноту, в которой отрицает причастность к атаке на Saudi Aramco
Иран передал США ноту, в которой отрицает причастность к атаке на Saudi Aramco
Иран передал США ноту, в которой отрицает причастность к атаке на НПЗ в Саудовской Аравии. Об этом сообщают иранские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".
Отмечается, что в документе также содержится предупреждение о готовности Ирана ответить на любые шаги, направленные против него.
Уточняется, что нота была передана Вашингтону через швейцарское посольство в Иране.
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