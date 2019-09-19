https://news.day.az/world/1157585.html В Сомали прогремел взрыв около автомобиля местного депутата
В Сомали прогремел взрыв около автомобиля местного депутата
Два человека погибли в результате взрыва в столице Сомали Могадишо. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание Garowe Online.
По информации издания, бомба взорвалась в центре Могадишо около автомобиля, в котором находился сомалийский депутат Абдулкадир Арабоу. Сообщается, что в результате взрыва погибли телохранитель и водитель депутата. Отмечается, что сам Арабоу не пострадал.
Местная радиостанция Dalsan отмечает, что еще несколько человек пострадали в результате взрыва.
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