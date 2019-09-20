Организаторы заявили о проведении 5,2 тысячи климатических забастовок в 156 странах мира с 20 по 27 сентября. Об этом сообщила основатель забастовочного движения в защиту климата Грета Тунберг в своем акаунте в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Шведская школьница Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Инициатива Тунберг превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако, до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.

"Завтра мы вернемся к забастовке. Глобальная климатическая забастовка пройдет с 20-27 сентября: 5225 акций в 156 странах", - говорится в сообщении.



Климатические забастовки приурочены к климатическому саммиту ООН в Нью-Йорке, который начнет работу 23 сентября. На саммите руководства стран обсудят действия по предотвращению глобального потепления.



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