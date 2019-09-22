Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе, передает Day.Az.

Пока неизвестно, когда россияне вернутся на родину. По словам собеседника агентства, это может случиться на следующей неделе.

Он уточнил, что все моряки живы и здоровы.

На рейде порта Дуала 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.