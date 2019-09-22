https://news.day.az/world/1158671.html Российские моряки, похищенные пиратами, прибыли в Германию
Российские моряки, похищенные пиратами, прибыли в Германию
Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе, передает Day.Az.
Пока неизвестно, когда россияне вернутся на родину. По словам собеседника агентства, это может случиться на следующей неделе.
Он уточнил, что все моряки живы и здоровы.
На рейде порта Дуала 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.
Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Переговоры о сумме выкупа за моряков начались в конце августа.
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