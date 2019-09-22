В Бахрейне состоялось официальное открытие крупнейшего в мире подводного тематического парка площадью 100 тыс. квадратных метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в подводном комплексе можно будет заниматься дайвингом, а также проводить исследования морской флоры и фауны. Туристы и местные жители уже могут бронировать подводные экскурсии через лицензированные дайвинг-центры.

При строительстве парка под воду был погружен центральный объект подводного парка - 70-метровый Boeing 747, самый большой самолет, который когда-либо был затоплен.

До официального открытия дайв-парк осматривала группа профессионалов из зарегистрированных дайв-центров, которые проверили полное соблюдение всех требований безопасности и гарантировали комфортные условия для погружений.

Во время официальной церемонии открытия министр промышленности, торговли и туризма (MOICT) Заид Р. Аль Заяни, исполнительный директор Высшего совета по окружающей среде доктор Мохаммед Мубарак бин Дайна, а также ряд профессиональных дайверов совершили первое погружение в парке, чтобы самостоятельно изучить подводный мир и увидеть Boeing 747.

На следующем этапе, в дополнение к самолету, на глубине парка также разместят дом торговца жемчугом, искусственные рифы и другие объекты. Все сооружения будут изготовлены из экологически чистых материалов, которые не нанесут вреда коралловым рифам и их обитателям.

Шейх Абдулла бин Хамад Аль-Халифа, личный представитель короля Хамада, президента Высшего совета по окружающей среде отметил, что Королевство стремится сохранить в первозданном виде морскую среду обитания, ориентируясь на самые высокие международные экологические стандарты. "Мы планируем сделать Бахрейн мировым лидером в области экотуризма и защиты морской фауны", - подчеркнул Шейх Абдулла бин Хамад Аль-Халифа.

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