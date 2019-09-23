Полиция австралийского штата Виктория расследует два случая обнаружения швейных игл в клубнике, купленной в супермаркетах. Об этом сообщает газета The Age, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам одной из потерпевших, она нашла иголку в ягодах, которые собиралась использовать для приготовления праздничного торта.

"Я была в шоке, не могла в это поверить. Двое моих детей уже держали в руках клубнику и собирались ее есть. Нам просто повезло, что именно мне досталась эта ягода", - рассказала она.

Аналогичный случай произошел две недели назад.

В сентябре прошлого года австралийская полиция начала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Иголки также находили в бананах и яблоках.

Полиции удалось арестовать женщину, подозреваемую в преступлениях. Суд Брисбена постановил, что она делала это из мести. Позже ее решили освободить под залог.



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