Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит прибыли к церкви Сен-Сюльпис в Париже, где состоится официальная церемония прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком, который скончался 26 сентября, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Панихида в церкви должна начаться в 12.00 по местному времени.

Прибывших на прощание с Шираком у входа в церковь встречал премьер-министр Франции Эдуар Филипп. На церемонию прощания прибыл ряд иностранных делегаций. РФ представляет президент Владимир Путин.

Утром в понедельник состоялась месса в соборе Святого Людовика на территории Дома Инвалидов и траурная церемония в память о Шираке.

В воскресенье по желанию семьи политика в Доме Инвалидов было организовано народное прощание. Тысячи французов пришли отдать последние почести Шираку, желающих проститься с ним было настолько много, что Дом Инвалидов оставался открытым вплоть до раннего утра понедельника.

Шак Ширак скончался в возрасте 86 лет 26 сентября в Париже. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год, на протяжении 18 лет был мэром Парижа.

Бывший президент Франции будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс, которая скончалась в 2016 году.

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