Китай приветствует российскую инициативу по созданию организации коллективной безопасности в Персидском заливе. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, отвечая на вопрос ТАСС, передает Day.Az.

"Мне необходимо уточнить эту информацию, но я могу дать принципиальный ответ. Ситуация в заливе является крайне сложной, и Китай пристально следит за ней. Мир и стабильность в регионе отвечает интересам всех сторон", - указал он.

"Мы приветствуем все меры и предложения, которые положительно скажутся на мире и стабильности в регионе, а также намерены поддерживать контакты с соответствующими сторонами", - подчеркнул дипломат.