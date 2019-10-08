Жительница британского города Лоссимут, Шотландия, похудела на 57 килограммов, так как не хотела быть самой толстой подружкой невесты на свадьбе отца. Об этом сообщает издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Два года назад Даниэль Ричмонд (Danielle Richmond) весила 133 килограмма и работала в барах. На завтрак она ела кекс с латте, обедала любимым блюдом - картошкой с маслом и салатом коул-слоу, а на ужин заказывала пиццу, фастфуд или разогревала в микроволновке полуфабрикаты. Между приемами пищи она съедала две пачки чипсов, пакет жевательного мармелада и выпивала две банки колы.

Из-за лишнего веса женщина не могла пропылесосить лестницу - она начинала задыхаться, и коллеги по работе смеялись над ней. Ричмонд носила футболки и мешковатую одежду и стеснялась появляться на публике.

После отпуска у нее появились боли в груди. Врачи объяснили недуг лишним весом и пассивным образом жизни и посоветовали британке похудеть. К тому же ее позвали на свадьбу сразу несколько родственников, на церемонии у отца она должна была стать подружкой невесты. Ричмонд твердо решила, что не хочет быть самой толстой на празднике.

В апреле 2017 года она присоединилась к программе для худеющих и начала бегать по пять километров два раза в неделю. Она пересмотрела свою диету и стала готовить всю еду самостоятельно.

Ричмонд удалось сбросить 57 килограммов. На свадьбе отца родственники говорили ей комплименты, а ее брат даже расплакался от гордости за сестру. Теперь она чувствует себя куда более уверенной в себе и носит обтягивающие джинсы, комбинезоны и купальники.

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