Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале новой трансграничной операции в Сирии. Как он написал на своей странице в Twitter, она называется "Источник мира", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией начали операцию "Источник мира" против террористических организаций РПК [Рабочая партия Курдистана], СНС ["Силы народной самообороны"] и "Даиш" (арабское наименование запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - отметил турецкий лидер.

Эрдоган также объявил, что целью новой операции ВС Турции является "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе".

Как отмечает CNN Turk, операция началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований СНС. По данным телеканала, самолеты F-16 нанесли удары в районе населенного пункта Рас-эль-Айн.

Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.

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