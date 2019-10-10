В Индонезии злоумышленник совершил покушение на министра-координатора по вопросам политики, юстиции и безопасности Виранто. Преступник набросился на него с ножом в провинции Бантен, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По некоторым данным, все произошло, когда министр выходил из машины.

Также ранения получил и руководитель местного управления полиции.

По данным местных СМИ, подозреваемого сумели задержать. Он связан с одной из террористических ячеек.

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