https://news.day.az/world/1164436.html Преступник напал с ножом на министра безопасности в Индонезии - ВИДЕО
Преступник напал с ножом на министра безопасности в Индонезии - ВИДЕО
В Индонезии злоумышленник совершил покушение на министра-координатора по вопросам политики, юстиции и безопасности Виранто. Преступник набросился на него с ножом в провинции Бантен, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По некоторым данным, все произошло, когда министр выходил из машины.
Также ранения получил и руководитель местного управления полиции.
По данным местных СМИ, подозреваемого сумели задержать. Он связан с одной из террористических ячеек.
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