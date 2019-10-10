Если ЕС будет расценивать антитеррористические операции ВС Турции на севере Сирии как "оккупацию", Анкара перенаправит 3,6 миллиона сирийских беженцев в страны ЕС. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как передает Day.Az, об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, Евросоюз должен тщательно подумать, прежде чем предпринимать какие-либо шаги.

Эрдоган добавил, что ЕС никогда не был искренен по отношению к Турции.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии.

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