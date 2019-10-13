https://news.day.az/world/1165294.html На Японию обрушился мощный тайфун: миллионы людей готовятся к эвакуации - ВИДЕО
На Японию обрушился мощный тайфун: миллионы людей готовятся к эвакуации - ВИДЕО
Мощнейший тайфун обрушился на японскую префектуру Тиба. Как минимум один человек погиб.
Порывом ветра перевернуло автомобиль, 40-летний водитель скончался от полученных травм. Еще пять человек пострадали. Крышу дома, в котором они находились, снесло. Сотни тысяч зданий остались без электричества.
Миллионы японцев готовятся к эвакуации в семи префектурах, в том числе в Токио. "Хагибис" принес с собой сильные дожди. Метеорологи заявляют, что велика угроза наводнений и оползней, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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