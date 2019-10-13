В эти выходные в общественный транспорт в польском Вроцлаве бесплатно пускают всех, кто читает книгу нобелевского лауреата Ольги Токарчук. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Как только мы узнали, что Ольга Токарчук стала обладательницей Нобелевской премии, мы захотели разделить радость со всеми жителями нашего города, почетной гражданкой которого она недавно стала", - заявил представитель городской власти Пржемислав Галецки.

По его словам, в субботу и в воскресенье любой человек с бумажной или электронной книгой Токарчук сможет бесплатно пользоваться общественным транспортом в Вроцлаве.

Писательница часть времени проводит в городе, а часть - в деревне Краянув около польско-чешской границы.

В четверг она получила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

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