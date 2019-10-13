Тегеран собрал улики по инциденту с иранским танкером в Красном море, но продолжит расследование до окончательного выяснения того, кто совершил нападение. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, в ходе переговоров с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом Тегеран заявил о своей обеспокоенности по поводу безопасности танкеров, в том числе по последнему инциденту с иранским танкером Sabiti в пятницу недалеко от Саудовской Аравии.

"Мы собрали улики и представили их премьер-министру Пакистана, подчеркнув, что наше расследование продолжится до достижения окончательного результата и выяснения основных акторов, совершивших нападение", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Инцидент с танкером произошел за несколько дней до визита в Тегеран премьер-министра Пакистана, который, находясь в иранской столице, заявил, что не хотел бы конфликта между Саудовской Аравией и Ираном, у которых в данный момент наблюдаются напряженные отношения.

Иран пока не называл, кто стоит за нападением.

В пятницу стало известно, что иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидда, по нему было нанесено два ракетных удара, произошёл взрыв. МИД Ирана заявил о нападении на танкер, в результате которого оно получило повреждения и произошла утечка нефти. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана - Национальной танкерной компании Ирана. В данный момент, по данным иранских СМИ, судно движется в сторону Персидского залива.



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