https://news.day.az/world/1166163.html Вице-президент США экстренно вылетает на переговоры в Турцию
Вице-президент США экстренно вылетает на переговоры в Турцию
По данным агентства France Press вице-президент США Майкл Пенс в течение 24 часов вылетит в Турцию. Как ожидается, он проведет переговоры с турецким руководством по поводу операции на северо-востоке Сирии. США заинтересованы в том, чтобы прекратить огонь.
Вместе с Пенсом вылетят помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не будет прекращать операцию и доведет ее до конца. В тоже время президент США Дональд Трамп обещал разрушить экономику Турции, если в Сирии "что-то пойдет не так".
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