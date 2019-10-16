Житель Балтимора (Мэриленд, США) поделился в интернете видеороликом, который показывает странный объект, летящий над водой, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Правда, зрители посетовали на качество видео. Если автор данного материала настаивает на том, что НЛО был цилиндрической формы - остаётся только поверить ему на слово, поскольку в кадре мы видим какое-то размытое пятнышко. Также не вызвала одобрения медлительность очевидца - он утверждает, что поначалу таких объектов было несколько, но он догадался начать снимать видео лишь тогда, когда все они, кроме одного, скрылись в облаках.

Как бы то ни было, но многие уфологи всё равно уверены, что эти кадры очень интересны и лишний раз доказывают, что инопланетяне активно интересуются нашей жизнью и регулярно присылают свои "десанты".

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