https://news.day.az/world/1166485.html Трамп назвал сроки заключения торговой сделки с Китаем
Трамп назвал сроки заключения торговой сделки с Китаем
США и Китай не смогут заключить торговую сделку до ноябрьского саммита стран Азиатско-Тихоокеанское экономического сотрудничества (АТЭС), заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.
Президент США подтвердил свое намерение встретиться на саммите в Чили с лидером Китая Си Цзиньпином и лично обсудить все детали будущего соглашения.
По словам Трампа, сейчас торговое соглашение находится в процессе оформления и требует доработки, передает Reuters.
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