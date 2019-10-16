США и Китай не смогут заключить торговую сделку до ноябрьского саммита стран Азиатско-Тихоокеанское экономического сотрудничества (АТЭС), заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Президент США подтвердил свое намерение встретиться на саммите в Чили с лидером Китая Си Цзиньпином и лично обсудить все детали будущего соглашения.

По словам Трампа, сейчас торговое соглашение находится в процессе оформления и требует доработки, передает Reuters.

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