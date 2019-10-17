https://news.day.az/world/1166514.html В Кремле назвали тему встречи Путина и Эрдогана
В Кремле назвали тему встречи Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят сирийское урегулирование в Сочи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Будут (обсуждаться вопросы сирийского урегулирования)", - сказал Песков.
Переговоры пройдут 22 октября.
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