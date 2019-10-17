Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят сирийское урегулирование в Сочи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Будут (обсуждаться вопросы сирийского урегулирования)", - сказал Песков.

Переговоры пройдут 22 октября.

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