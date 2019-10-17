Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил главу МИД ФРГ Хайко Мааса в непрофессионализме после того, как тот высказался об ограничении экспорта вооружений Анкаре из-за военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, турецкий лидер назвал немецкого дипломата дилетантом.

"Если бы ты что-то понимал в политике, ты бы так не говорил", - сказал Эрдоган.

Глава Турецкой республики также раскритиковал план Берлина по оружейному экспорту.

"И тут приезжает немецкий министр иностранных дел - человек, у которого нет чувства меры - и говорит: мы не будем продавать Турции оружие. Это предел", - заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, от данного плана проиграет не Турция, а Маас и Германия.

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