В Барселоне продолжаются беспорядки. На улицах жгут мебель из уличных кафе и мусорные контейнеры. Пятница объявлена днем всеобщей забастовки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, различные акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года: их приговорили к тюремным срокам до 13 лет. Во вторник и в среду демонстрации переросли в беспорядки.

На улицах сталкиваются и ультраправые, и антифашисты; идут столкновения с полицией. Много возгораний, пожарные работают в усиленном режиме. У молодежи в руках железные биты, деревянные палки с гвоздями.

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