https://news.day.az/world/1166911.html Джавад Зариф провел телефонные переговоры с главами МИД РФ, САР и Ирака
Джавад Зариф провел телефонные переговоры с главами МИД РФ, САР и Ирака
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел отдельные телефонные разговоры с главами МИД Сирии, России и Ирака, Валидом Муаллемом, Сергеем Лавровым и Мухаммедом аль-Хакимом, министры обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на IRNA.
"Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонных разговоров с министрами иностранных дел Ирака, России и Сирии обсудил отдельно с каждым из них развитие ситуации в регионе, особенно обстановку на севере Сирии", говорится в сообщении иранского МИД.
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