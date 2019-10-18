Берлин рассчитывает услышать от британского парламента, который в субботу должен проголосовать по новой сделке о Brexit, четкое заявление о дальнейшем развитии событий, время для "политического лавирования" позади. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Соглашение между ЕС и Великобританией - это важный шаг к упорядоченному Brexit. Мы рассчитываем на то, что британский парламент сознает свою ответственность, нам нужно четкое заявление, как все будет идти дальше. Время политического лавирования прошло", - заявил Маас, слова которого приводит МИД ФРГ в Twitter.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС. В сообщении Юнкера в Twitter отмечалось, что Еврокомиссия одобрила договоренность, премьер-министр Британии Борис Джонсон дал понять, что также принимает ее. В субботу парламент страны, как ожидается, проголосует по новому соглашению.

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