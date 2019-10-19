Свыше 200 сотрудников правоохранительных органов пострадали с начала 14 октября акций протеста в Каталонии против вынесения приговора лидерам регионального сепаратистского движения.

Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции исполняющий обязанности главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Были задержаны 128 человек", - сказал и. о. главы ведомства. Он добавил, что всего в ходе манифестаций пострадали "207 стражей порядка". Гранде-Марласка уточнил, что "примерно 400 организованных лиц" ответственны за возникновение беспорядков в Каталонии. И.о. министра отметил, что нападение на сотрудников правоохранительных органов "может караться наказанием до шести лет тюрьмы".

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