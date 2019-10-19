Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, передает Day.Az.

"На улице Парашютная обрушился строящийся паркинг в жилом комплексе "Шуваловский". Общая площадь обрушения - 200 квадратных метров, проводится разведка", - сказал собеседник агентства.
 
Он уточнил, что, по словам собственника, обрушение кровли произошло при заливке бетона. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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