https://news.day.az/world/1167319.html В Санкт-Петербурге обрушился строящийся паркинг
В Санкт-Петербурге обрушился строящийся паркинг
Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, передает Day.Az.
Он уточнил, что, по словам собственника, обрушение кровли произошло при заливке бетона. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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