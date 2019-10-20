https://news.day.az/world/1167480.html В Барселоне подсчитали ущерб от акций протестов
В Барселоне подсчитали ущерб от акций протестов
Мэрия испанской Барселоны подсчитала, что со вторника в ходе акций протеста город понес убытки на сумму свыше €2,5 млн. Об этом сообщило в воскресенье агентство EFE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Это лишь предварительные подсчеты городских властей, конечная сумма может быть выше. Во время выступлений, которые зачастую перерастали в беспорядки, были сожжены около тысячи мусорных контейнеров. Манифестанты разбивали витрины магазинов и кафе, сгорело несколько автомобилей, был причинен ущерб десяткам машин правоохранительных органов.
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