Китай добивается введения ответных мер в отношении США на сумму $2,4 млрд за несоответствие правилам Всемирной торговой организации (ВТО) пошлин, введенных Соединенными Штатами. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ответ на продолжающееся несоответствие Соединенных Штатов рекомендациям и правилам органа по разрешению споров (ОРС) Китай просит разрешение от ОРС приостановить уступки и связанные обязательства на ежегодную сумму в $2,4 млрд", - указано в документе.

Агентство отмечает, что речь идет о пошлинах, введенных Вашингтоном еще при администрации Барака Обамы.

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