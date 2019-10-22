Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель прокомментировала возможное продление антироссийских санкций. Об этом она рассказала в интервью украинским СМИ.

Она заявила, что ЕС продлит экономические ограничения в отношении России, поскольку в Европе не видят причин этого не делать.

Представитель Европарламента добавила, что Россия якобы "не выполнила ничего".

"Причин для отмены нет", - сказала Крамон-Таубадель.

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