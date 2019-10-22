https://news.day.az/world/1167933.html ЕС не видит причин для отмены санкций против России
ЕС не видит причин для отмены санкций против России
Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель прокомментировала возможное продление антироссийских санкций. Об этом она рассказала в интервью украинским СМИ.
Она заявила, что ЕС продлит экономические ограничения в отношении России, поскольку в Европе не видят причин этого не делать.
Представитель Европарламента добавила, что Россия якобы "не выполнила ничего".
"Причин для отмены нет", - сказала Крамон-Таубадель.
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